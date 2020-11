Voleibalistul din Zalau , Rares Balean este la al doilea an consecutiv in Germania, titular la echipa de volei Friedrichshafen. El evolueaza in Bundesliga din Germania cu rezultate foarte bune, impresionand colegii de echipa prin seriozitate in pregatire.

A refuzat cu eleganta noua echipa a Zalaului SCM spunand ca momentan este sub contract. Intr-un interviu recent declara ca in Germania pe partea de recuperare se pune mai mult accent si se face mult mai bine ca si in Romania.

In ultimul meci Vfb Friedrichshafen a dispus in deplasare de Netzhoppers cu 3-0 in care Balean a fost alaturi de Bonin(Germania), Worsley( SUA), Vincic(Serbia) si Marechal( Franta) unul din artizanii victoriei.