Dupa evolutii bune in primele etape ale unui campionat controversat in lumea voleiului, noua echipa a Zalaului formata prim partajare cu dejenii, CSS CNE LAPI Dej SCM Zalau continua calendarul. Urmatoarele meciuri la Turneul nr. 2 de la Craiova programeaza in luna noiembrie jocuri in care SCM Zalau poate sa confirme investitiile facute.Antrenorii Sorin Pop si Marius Lazar au emotii la testele Covid pentru lot , meciul cu Craiova le va da adevarata valoare.

Turneul nr. 3 va avea loc la Zalau in perioada 11-13.12.20.

20.11.20 Unirea Dej- Stiinta Baia Mare – grupa 4

21.11.20 Steaua Buc. – Arcada Galati – gr 3

21.11.20 SCMU Craiova- SCM Zalau- gr 1

21.11.20 Stiinta Baia Mare-Dinamo Buc.-gr 4

22.11.20 Arcada Galati – CSU Brasov -gr 3

22.11.20 Unirea Dej- Dinamo Buc.- gr 4

22.11.20 SCM Zalau- CS U Cluj – gr 1

23.11.20 SCMU Craiova – CS U Cluj-gr 1

23.11.20 Steaua – CSU Brasov -gr 3

23.11.20 CSU VT Timisoara- Stiinta Buc.-gr 2 .

Clasament SCM Zalau 6p, Steaua5p, CSU Cluj5, Stiinta Buc4 , SCMU Craiova3, Arcada3, Dinamo3, CSU Brasov Op,CSUVTimisoara O, Stiinta Explorari Baia Mare O si CS Unirea Dek O puncte, toate dupa 2 jocuri.