Cele mari forțe ale voleiului românesc se înfruntă pentru primul trofeu al sezonului, o competiție de prestigiu care pune față în față campioanele naționale și câștigătoarele Cupei României. Printre protagonistele care aspiră la glorie se numără și SCM Zalău, formație care, după ce a readus spectaculos Cupa României la Zalău după o pauză de 10 ani, țintește acum o nouă performanță istorică. Marea dispută la fișierul are loc într-un cadru de gală, reunind elita sportului național într-un eveniment dedicat performanței și comunității.

Supercupa României la confruntarea întregului fișier, unirea performanței dintr-un an competițional cu ambiția unui nou început. Trofeul pune în față cluburile care au demonstrat că pot ajunge în vârful ierarhiei naționale, atât la feminin, cât și la masculin. Pentru această ediție, competiția stabilește cartierul general la Tulcea, unde noua Sală Polivalentă, o arenă modernă o capacitate de 5000 de locuri, găzduiește cele 4 echipe participante: CSO Voluntari 2005, CSM Volei Alba Blaj, CS Dinamo București și SCM Zalău.

Programul jocurilor aduce pe teren dueluri electrizante. Pe tabloul oficial, meciul de deschidere a punerii în față pe CSO Voluntari 2005 și CSM Volei Alba Blaj, partidă programată de la ora 16:30. Ulterior, de la ora 19:30, vine rândul băieților să facă spectacol, într-o înfruntare de zile mari între CS Dinamo București și SCM Zalău. Dincolo de orgolii și medalii, ediția poartă numele de Supercupa României – Super Foundation, o asociere prin care impactul în comunitate și valorile sportului precum disciplina, perseverența și munca în echipă sunt transmise tinerei generații. Augusta Dragic, președinta organizației non-profit, a subliniat că sprijinul acordat aceste competiții celebrează sportivi care îi motivează pe copii să descopere bucuria mișcării și să îndrăznească să vizeze cât mai departe.

Alegerea locației nu este una întâmplătoare, ci reda în prim-plan tradiția extraordinară a orașului de la Dunăre în voleiul de performanță, amintind de glorioasă epocă a echipei Deltacons Tulcea, multiplă campioană națională și vicecampioană europeană. Președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, sa demonstrat convins de succesul deplin al evenimentului, declarând că Supercupa oportunitate de oportunitate ideală de a aduce sportul mai aproape de oameni. Accesul publicului în Danubius Arena este gratuit, iar deschiderea porților are loc cu o oră înainte de primul serviciu, la 15:30, fanii sunt așteptați să creeze o atmosferă incendiară, pe măsura valorii sportului românesc.