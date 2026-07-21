Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a vizitat satul Bădăcin, gazda unei tabere studențești de voluntariat unice în regiune. Tineri din comunitate și studenți din întreaga țară, în special de la facultățile de Construcții și Arhitectură, s-au unit pentru a readuce la viață patrimoniul local. Timp de 3 săptămâni, aceștia reconstruiesc o căsuță tradițională și o șură, folosind exclusiv materiale recuperate din gospodăriile vechi.

Satul Bădăcin a devenit în această perioadă centrul unei acțiuni remarcabile de voluntariat, dedicată salvării patrimoniului local și a arhitecturii rurale autentice. O tabără studențească inedită a reușit să aducă împreună tineri inimoși din comunitate și studenți din întreaga țară. Majoritatea participanților provin de la facultățile de Construcții și Arhitectură, aceștia punându-și cunoștințele teoretice în practică pentru o cauză nobilă.

Pe parcursul a 3 săptămâni, voluntarii lucrează cot la cot, zi de zi, într-un ritm susținut. Obiectivul lor principal este construirea unei căsuțe tradiționale, dar și a unei șuri autentice. Pentru a păstra spiritul locului și amprenta istorică, tinerii folosesc în totalitate materiale vechi și elemente recuperate cu mare grijă din fostele gospodării lăsate în paragină din sat.

Întregul proiect este inițiat de Asociația Culturală Bădăcin, un grup de tineri extrem de implicați, reuniți într-o organizație neguvernamentală care și-a propus să lupte pentru păstrarea identității locale și a valorilor tradiționale ale zonei.

Prezent în mijlocul tinerilor, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, s-a arătat profund impresionat de dăruirea acestora. Șeful administrației județene a declarat că îl bucură sincer să vadă tineri care își pun sufletul în păstrarea tradițiilor și rămân atât de puternic atașați de rădăcinile lor. Oficialul a adăugat că astfel de inițiative dau încredere tuturor și confirmă faptul că satul sălăjean are un viitor cert. Dinu Iancu-Sălăjanu s-a arătat convins că în județ vor apărea și alte inițiative la fel de frumoase, pe care le va susține mereu cu deschidere și încredere deplină.

Sursa foto: Facebook – Consiliul Județean Sălaj