Începând cu 1 ianuarie 2026, sistemul de vouchere de vacanță pentru angajații din sectorul public din România a fost actualizat semnificativ prin Legea nr. 141/2025, care aduce modificări fiscale și bugetare, și prin revizuirea Ordonanței de Urgență nr. 8/2009 privind voucherele de vacanță.

Conform noilor reglementări în cee ace privește facilitățile pentru angajații din sectorul public, instituțiile publice vor acorda anual vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei, pentru personalul cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei. Comparativ cu anul 2025, plafonul salarial de eligibilitate a fost redus, atunci limita maximă fiind de 8.000 de lei net lunar.

Aceste modificări urmăresc să facă programul mai transparent, ușor de monitorizat și să concentreze beneficiile asupra angajaților cu venituri mai mici, păstrând totodată scopul de a stimula turismul intern.

Cea mai semnificativă schimbare introdusă în 2026 este plafonul salarial de eligibilitate. Conform modificărilor aduse, voucherele de vacanță se acordă exclusiv angajaților din sectorul public cu salarii de bază lunare nete de maximum 6.000 de lei. Această restricție reduce numărul beneficiarilor comparativ cu anii anteriori, astfel că o parte dintre angajații bugetari care primeau vouchere în trecut nu vor mai fi eligibili în 2026.

În 2026, fiecare angajat eligibil poate primi vouchere în valoare de 800 de lei, acordate exclusiv pe suport electronic (card de vacanță). Voucherele pot fi utilizate integral pentru achiziția de servicii turistice interne, fără obligația unei contribuții financiare din partea angajatului – modificare importantă față de anii anteriori, când legislația impunea cofinanțarea parțială a pachetelor turistice.

Distribuirea efectivă a voucherelor este stabilită de fiecare instituție publică, în limita bugetelor aprobate și conform procedurilor interne, legislația neprevăzând un termen unic de acordare pe parcursul anului.

Beneficiarii vouchereleor de vacanță sunt angajații din instituțiile publice, în limita bugetelor aprobate și în cadrul plafonului salarial de maximum 6.000 de lei net lunar. Aceștia includ:

personalul din administrația publică centrală și locală;

cadrele didactice și personalul din sistemul universitar de stat;

personalul din sistemul public de sănătate;

angajați din structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională;

personal contractual din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare.

Angajații din mediul privat nu mai sunt beneficiari ai programului finanțat din fonduri publice, dar pot primi vouchere ca beneficiu extrasalarial, la decizia angajatorului, conform Codului Fiscal.

Voucherele de vacanță reprezintă un beneficiu oferit angajaților, conceput pentru a sprijini efectuarea concediului anual în România. Acestea pot fi folosite pentru achiziționarea de servicii turistice, precum cazare, transport intern, mese sau activități de agrement.

Voucherele sunt acordate sub formă de tichete sau carduri electronice și pot fi utilizate exclusiv la unitățile turistice autorizate și înregistrate la Autoritatea Națională pentru Turism.

Scopul acestui beneficiu este dublu: pe de o parte, să reducă cheltuielile angajaților legate de concediul de odihnă, iar pe de altă parte, să stimuleze turismul intern, sprijinind astfel atât economia locală, cât și accesul la vacanțe pentru salariați.

Voucherele sunt valabile 12 luni de la data alimentării, nu pot fi rambursate sau schimbate în bani, iar utilizarea lor se face exclusiv în unități de cazare și agenții turistice autorizate. Cheltuielile trebuie justificate prin factură fiscală și dovada plății cu cardul de vacanță.