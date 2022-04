Daca locuinta ta este de dimenisuni reduse, sau pur si simplu simti ca ai prea multe lucruri care nu isi gasesc locul, poate este momentul oportun sa faci o schimbare. Reamenajarea casei tale este un prilej pentru a scapa de anumite piese de mobilier sau de decor care nu se mai incadreaza in viziunea ta despre o locuinta perfecta. Dar totusi, cum poti depozita in mod organizat toate lucrurile pe care le detii? Cum poti adopta stilul minimalist pentru anumite incaperi? Urmareste acest articol pentru a afla raspunsul la cele mai comune intrebari despre designul interior!

Top 3 sfaturi pentru a-ti reorganiza locuinta intr-un mod rapid si ieftin!

1.Foloseste cutii de depozitare

Poate nu iti dai seama intotdeauna, dar o buna organizare a incaperii tale, este una dintre cele mai bune solutii pentru a economisi spatiu important si pentru a oferi locuintei tale un aspect mult mai ingrijit. Daca iti doresti sa ai toate obiectele intr-un singur loc, pentru a sti intotdeauna unde se afla anumite lucruri, poti opta pentru cateva cutii de depozitare. Acestea se gasesc intr-o varietate de modele si dimensiuni, fiind potrivite in orice locuinta. Daca optezi pentru un stil minimalist pentru decorarea interioara a casei tale, poti alege cutii de depozitare cu motive florale sau un design simplu, pe care sa le poti plasa in diverse zone din camera. Acestea nu ies in evidenta si chiar le poti decora cu mici ghivece de flori artificiale.

2.Opteaza pentru accesorii pentru mobila

Piesele de mobilier ce sunt disponibile pe piata, sunt create pentru a optimiza spatiul, insa uneori este posibil ca acesta sa nu fie suficient. In cazul acesta, exista anumite accesorii pentru mobila ce iti vin in ajutor pentru a mari spatiul de depozitare din dressing-ul tau, sau chiar din bucataria ta. Pe site-ul Oscardeko.ro, gasesti o paleta larga de astfel ce accesorii, care te ajuta sa iti mentii locuinta mult mai organizata. Daca dormitorul tau este de mici dimensiuni, iar spatiul existent nu iti este suficient, poti plasa cateva cosuri pe partea interioara a usii de la dulap, pentru a-ti aseza lenjeria sau diverse obiecte mai mici. De asemenea, exista anumite bare glisante, ce se pot monta, astfel incat dressing-ul tau sa fie mult mai bine asezat, pentru a sti intotdeauna unde se afla fiecare piesa vestimentara. Pentru bucatarie, poti alege sa plasezi cateva suporturi suspendate deasupra chiuvetei, care sa te ajute sa iti poti depozita toate ustensilele sau tacamurile.

3.Scapa de mobila inutila

Poate ai in casa diverse piese de mobilier mai vechi pe care nu te lasa inima sa le arunci, dar nu le mai gasesti locul. In cazul acesta, este recomandat sa incerci incet-incet sa scapi de ele, pentru a oferi locuintei tale un aspect mult mai aerisit, organizat si modern. Poti inlocui aceste obiecte cu cateva dulapuri de mici dimensiuni, sau chiar cu rafturi din lemn, sau construite din rigips. Pentru o atmosfera mai calda, poti opta pentru o biblioteca direct in perete, care sa te ajute sa economisesti foarte mult spatiu. De asemenea, poti plasa doua fotolii din catifea si cateva lumini decorative, pentru a crea un loc perfect pentru relaxare.

Asadar, daca vrei sa economisesti spatiu generos in locuinta ta, opteaza pentru cateva trucuri, care te ajuta sa iti organizezi mult mai bine toate obiectele, pentru ca fiecare incapere a ta sa aiba un aspect minimalist, dar modern.

Sursa foto: Pexels.com