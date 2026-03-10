A fost un weekend ”presărat” cu amenzi în cluburile din Zalău. Jandarmii sălăjeni au pus ”reflectoarele” pe petrecăreții care au întrecut măsura.

Noaptea de sâmbătă a fost una agitată pentru jandarmii sălăjeni, care au „măturat” zonele fierbinți ale vieții de noapte din Zalău. Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj a desfășurat sâmbătă noapte o acțiune de amploare în municipiul Zalău, vizând prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii în proximitatea cluburilor și barurilor de noapte.

Într-o razia fulger menită să tempereze spiritele bahice, oamenii legii au „taxat” excesele de zel ale celor care au confundat spațiul public cu propria sufragerie.

Acțiunea a avut un caracter preventiv, însă jandarmii nu au trecut cu vederea încălcările Legii nr. 61/1991.

Misiunea a vizat localurile cu program nocturn, unde jandarmii au monitorizat atent grupurile de tineri și au legitimat persoanele cu comportament suspect. Bilanțul nopții arată că nu toți petrecăreții au știut să se oprească la timp: au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale, însumând 1.250 de lei. Cele mai frecvente abateri au fost consumul de alcool în locuri nepermise și transformarea liniștii publice în zgomot de fond.

Astfel de verificări vor continua și în weekendurile următoare. Distrează-te responsabil!