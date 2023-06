West Ham a câștigat a doua ediție a UEFA Conference League, după ce a învins-o în finală pe Fiorentina, cu 2-1.

Trofeul UEFA Conference League se mută de la Roma la Londra, unde poposește în vitrina clubului West Ham United. Echipa antrenată de David Moyes câștigă cea de-a doua ediție a acestei competiții după o victorie dramatică obținută în fața Fiorentinei în finala de la Praga, cu un gol marcat de Bowen pe contraatac în minutul 90.

Scorul a fost deschis de italieni, în prima repriză prin Jovic, însă reușita i-a fost anulată cu VAR. West Ham a reușit să deschidă scorul în a doua repriză, în minutul 62, după ce Benrahma a înscris din penalty, însă bucuria englezilor a ținut doar cinci minute, Bonaventura egalând.

În minutul 90, Bowen a reușit însă să marcheze golul victoriei pentru West Ham și a adus astfel primul trofeu european „ciocănarilor” după 58 de ani. Atacantul englez de 26 de ani a fost numit și MVP-ul partidei și a vorbit la finalul meciului, extrem de fericit.

„Am visat să înscriu, dar să marchez golul victoriei în ultimul minut…am crezut că voi începe să plâng. Sunt pur și simplu fericit, nu pot descrie în cuvinte. Nu am avut cel mai bun sezon, inclusiv eu, dar sunt extrem de încântat. Faci cursa aia de 10 ori și ai putea să reușești o singură dată să îți iasă. Am avut mult timp însă am fost încrezător și când am văzut că a intrat în plasă nici nu am știut ce să fac. A fost cel mai mare meci din cariera mea. A mai fost o șansă și am câștigat-o. Înseamnă atât de mult. Mă gândesc la petrecere în seara asta. Vreau să sărbătoresc cu jucătorii, cu tatăl meu, unchiul, fratele și prietenii mei care erau în primul rând”, a declarat Bowen conform uefa.com.