Simona Halep și Horia Tecău vor juca împreună la turneul Wimbledon Legends din 2026.

Campioana din 2019 de la Wimbledon va reveni pe teren pentru turneul demonstrativ, deși a declarat că nu se simte încă pregătită pentru a relua antrenamentele.

Ea a transmis că a fost invitată să participe și anul acesta, dar a refuzat.

Ea va participa la Wimbledon Legends din postura de membru All England Club, statut pe care l-a obținut după triumful din 2019. Horia Tecău e campion la dublu la Wimbledon în 2015.

„Am fost invitată şi acum să joc, dar am simţit că nu e încă momentul şi nu e timpul să fiu legendă. E prea devreme după retragere. Am vorbit cu Horia şi am hotărât ca la anul să jucăm împreună dublu mixt. Nu m-am interesat de reguli, dar va trebui să mă antrenez, ceea ce încă nu sunt pregătită mental, dar cu siguranţă o să ne motivăm unul pe altul. Să joci la Wimbledon e ceva, înseamnă mult. În tenis plănuieşti peste o săptămână, lună, chiar şi peste un an. Aşa era rutina mea mentală, tot timpul plănuiam ceva. Acum mă gândesc la ziua de azi, să trăiesc azi la maximum şi să las un pic şi viaţa să mă surprindă” a declarat Simona Halep, potrivit as.ro.

Zilele trecute, Horia Tecău declara public că vrea să joace alături de Halep la Wimbledon Legends.