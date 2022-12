Contractul lui Xavier Pascual cu Dinamo expira în vara lui 2024, însă dinamoviștii i-au făcut o nouă propunere pe care a acceptat-o. Tehnicianul își va prelungi înțelegerea cu Dinamo până în 2026.

Antrenorul Xavier Pascual, care face spectacol alături de echipa de handbal masculin a lui Dinamo București, a fost ofertat de Paris Saint-Germain în ultimele săptămâni. Fostul antrenor de la FC Barcelona, care în prezent este și selecționerul României, a decis să își prelungească înțelegerea cu echipa din Ștefan Cel Mare.

„Mai bine buldog la București decât șeic la Paris! Bucureștiul este Parisul Estului. Sunt foarte fericit de această decizie, eu cred în acest proiect al lui Dinamo. Nu a fost o decizie ușoară, dar aici e familia mea. Cred că avem un grup foarte bun, o echipă puternică, dar sunt lucruri care pot fi îmbunătățite. Se poate să facem mai mult și mai bine, dar avem nevoie de timp. Mentalitatea pe care vreau să o impun clubului e să avansăm, să mergem înainte, să progresăm. Suporterii lui Dinamo sunt foarte importanți pentru mine. Dacă jucăm cu Sala Polivalentă plină, cum a fost contra lui Zagreb, PSG sau Porto, decizia e ușoară, cu un asemenea suport. Suporterii înțeleg că echipa luptă, nu neapărat de victorie. Suporterii sunt cu noi și putem întoarce handicapuri de 4-5 goluri. Au fost un factor important în decizia mea de a rămâne la Dinamo (…) M-am simțit extraordinar, pentru că oamenii din club au dorit foarte mult să rămân. A fost extraordinar pentru mine și pentru familia mea. M-a întrebat multă lume dacă merg la PSG, dar pentru mine a fost important că am înțeles de ce vreau să fiu la Dinamo. Sunt foarte fericit aici și sunt sigur că am luat decizia corectă. Vreau să mulțumesc clubului, pentru că știu că face un efort mare ca să mă păstreze la București. Pentru mine nu contează numărul de zerouri din contract, important este unde este virgule” a declarat Xavi Pascual

Și președintele CS Dinamo, Adrian Ionuț Popa a făcut o declarație pe această temă:

„A existat o ofertă fermă, certă și antrenorul avea în contract o clauză care putea fi activată, putea pleca oricând. Noul contract al lui Xavi Pascual are clauză asemănătoare, dar cu o sumă mai mare. A dorit această clauză, nu pentru a pleca la un alt club, ci pentru a se proteja în cazul în care clubul va avea o altă conducere, în anii următori. Vă garantez că această clauză reprezintă de multe ori suma pe care clubul a investit-o în antrenor.

Am avut mai multe întâlniri, ca să vedem dacă putem colabora în continuare. Contractul a fost prelungit până în 2026. Ca președinte al clubului pot să vă spun că beneficiile pe care Xavi Pascual le-a adus CS Dinamo sunt la superlativ. A reușit să schimbe o mentalitate, pe care noi nu o aveam înainte. A reușit să mobilizeze oamenii din jurul lui într-o direcție 100% pro-performanță. Tot ce se desfășoară în club acum se desfășoară la parametri cei mai înalți în handbal, la fel ca la Barcelona, PSG și toate cluburile mari.

Este o mândrie pentru mine că am reușit să aduc la clubul nostru și să păstrez un antrenor precum Xavi Pascual. El nu poate să dea aripi jucătorilor, nu poate să dea goluri pentru ei, dar el poate să vină cu o mentalitate și cu o viziune care, din păcate, noi nu o aveam înainte. Îi mulțumesc, suntem alături de el în tot acest proiect. Sper să îndeplinim toate aspectele și toate clauzele pe care ni le-am propus până în 2026″.

Așadar, gruparea din Ștefan cel Mare, și-a asigurat antrenorul pentru echipa de handbal masculin pentru încă cel puțin trei sezoane competiționale.