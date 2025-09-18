Un bărbat de 57 de ani, din municipiul Zalău,este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul neînmatriculat. Acesta a fost reținut, pentru 24 de ore, polițiștii Serviciului Rutier Sălaj.

Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a transmis, printr-un comunicat , că un bărbat din municipiul Zalău, al cărui permis a fost anulat încă din anul 2006, a fost depistat în trefic conducând un autoturism neînmatriculat. În urma acestor infracțiuni, bărbatul a fost reținut de polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.