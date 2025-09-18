Un bărbat de 57 de ani, din municipiul Zalău,este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul neînmatriculat. Acesta a fost reținut, pentru 24 de ore, polițiștii Serviciului Rutier Sălaj.
Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a transmis, printr-un comunicat , că un bărbat din municipiul Zalău, al cărui permis a fost anulat încă din anul 2006, a fost depistat în trefic conducând un autoturism neînmatriculat. În urma acestor infracțiuni, bărbatul a fost reținut de polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.
”La data de 17 septembrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Sălaj au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 57 de ani, din municipiul Zalău, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul neînmatriculat.
În fapt, la data de 16 septembrie a.c., în jurul orei 06.30, polițiștii au oprit pentru control, pe strada „Pe Pustă” din localitatea Răstolțu Mare, un autoturism care circula fără plăcuțe de înmatriculare.
În urma verificărilor, s-a stabilit că autoturismul condus de bărbat avea plăcuțele de înmatriculare retrase din anul 2024, figurând astfel ca neînmatriculat.
Totodată, polițiștii au constatat că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, acesta fiindu-i anulat din anul 2006.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Sălaj, sub supravegherea unității de parchet competente.”
Faci un comentariu sau dai un răspuns?