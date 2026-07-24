Zalăul devine capitala roboticii liceale în acest weekend. Echipa CNAPSys de la Colegiul Național „Silvania”, alături de partenerii de la Brainstorms și Bolts and Gears, organizează competiția de robotică FIRST Tech Challenge Offseason. Evenimentul reunește pasionați de tehnologie din toată țara. Festivitatea de deschidere are loc sâmbătă, 25 iulie 2026, la Liceul Sportiv „Avram Iancu”.

O nouă oportunitate pentru tinerii pasionați de tehnologie și inovație din România. Municipiul Zalău găzduiește în perioada 25-26 iulie 2026 o competiție de robotică spectaculoasă. Este vorba despre evenimentul CNAPSYS CASH CUP, o competiție de tip FIRST Tech Challenge Offseason dedicată excelenței și performanței în educația STEM.

Organizatorii principali ai acestui eveniment sunt membrii echipei de robotică CNAPSys de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău. Pentru a pune pe picioare această competiție complexă, organizatorii și-au unit forțele cu două echipe partenere cu experiență. Este vorba despre echipa Brainstorms din Zalău și echipa Bolts and Gears din Bistrița. Împreună, acești tineri aduc la un loc echipe de robotică valoroase din întreaga țară pentru un schimb intens de experiență, colaborare și meciuri demonstrative pline de adrenalină.

Festivitatea de deschidere oficială a evenimentului este programată pentru sâmbătă, 25 iulie 2026, începând cu ora 11:00. Gazda acestui moment special este Liceul Sportiv „Avram Iancu” din Zalău. Organizatorii promit un spectacol al tehnologiei unde vizitatorii pot vedea îndeaproape roboți construiți și programați integral de către elevi de liceu.

Programul FIRST Tech Challenge este recunoscut la nivel global ca fiind unul dintre cele mai prestigioase în domeniul roboticii școlare. Acesta promovează nu doar ingineria și programarea, ci și abilități esențiale de leadership și lucru în echipă. În România, acest program extins este implementat de Asociația Nație Prin Educație, desfășurându-se într-un parteneriat solid cu Ministerul Educației și Cercetării.

Prezența publicului la festivitatea de deschidere și pe parcursul celor 2 zile de competiție reprezintă o formă directă de susținere pentru acești tineri extraordinari. Comunitatea locală este invitată să descopere pasiunea și implicarea elevilor care demonstrează că viitorul tehnologiei se construiește chiar acum, în laboratoarele de robotică din licee. Competiția se va întinde pe parcursul întregului weekend, oferind meciuri intense, strategii complexe și soluții tehnice ingenioase aplicate direct pe terenul de joc de la Zalău.