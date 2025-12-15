SCM Zalău a câştigat clar partida disputată în deplasare, cu CS Unirea Dej, cu scorul de 3-0. Cu excepția setului al doilea, câștigat de elevii lui Adrian Feher după o luptă strânsă, celelalte două seturi au fost castigate detașat de zălăuani. Rezultatele pe seturi au fost 25-16, 28-26, și 25-15.

SCM Zalău, Arcada Galaţi şi campioana CS Dinamo Bucureşti au obţinut victorii în deplasare, în etapa a 9-a a Diviziei A1 la volei masculin.

CS Dinamo Bucureşti a trecut de SCM ”U” Craiova cu 3-0 , de la campioni remarcându-se Mircea Peţa , cu 14 puncte.

Campioana Dinamo București sa impus categoric în meciul etapei, pe terenul celor de la SCMU Craiova. Dinamo a pus capăt perioadei dificile, după cele trei înfrângeri consecutive, două în campionat și una în Supercupă.

Elevii lui Dan Pascu au suferit cea de-a treia înfrângere consecutivă fără set câștigat, după ce au cedat , pe teren propriu,cu scorul de 0-3, în fața echipei Dinamo București. Dinamo nu a dat nici o șansă echipei din Craiova, a dominat jocul la toate capitolele și a încheiat întâlnirea în doar o oră și 16 minute.

Mircea Peța cu 14 puncte și Răzvan Mihalcea cu 9 au fost principalii realizatori ai oaspeților, dar prestații solide au avut și Andrei Druță, Robert Călin sau Eric Burggraf.

Steaua București câștigă în minimum de seturi cu Știința Baia Mare. CSA Steaua Bucureşti a trecut de CS Ştiinţa Explorări Baia Mare cu scorul de 3-0 , la seturi 25-17, 25-18 și 25-22.Steaua a fost mereu la conducere, în fiecare set, punând capăt rapid disputei.

SCM Zalău se impune în deplasare cu Unirea Dej, unde a câştigat clar cu scorul de 3-0 , la seturi 25-16, 28-2 și 25-15. Setul al doilea a fost cel mai disputat. Acolo clujenii au ratat două mingi de 1-1, dar în cele din urmă tot SCM Zalău au câștigat cu 28-26. Victorie de 3 puncte cu care Zalăul rămâne pe primul loc.

CS Arcada Galaţi a învins-o pe CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti cu 3-0, dar nu prea ușor. Rezultatele la seturi au fost 33-31, 25-14 și 25-22. În primul set, gălățenii au condus cu 21-17, dar s-au văzut egalați. Știința a ratat trei mingi de 1-0, înainte ca oaspeții să se impună cu 33-31, concretizând a șasea minge de set. Gazdele nu au mai ținut apoi ritmul și Arcada a câștigat al optulea meci la rând, în toate competițiile.

Corona Brașov învinge Rapidul cu 3-1, dar oaspeții au, probabil, multe să-și reproșeze. În setul 2, giuleștenii au avut minge de set la 24-23, au cedat setul 24-26! În setul 4, Rapid a condus cu 23-19. Corona a câștigat șase mingi la rând și a închis meciul. CSM Corona Braşov a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu 3-1 , rezultatele la seturi fiind 25-20, 26-24, 20-25 și 25-23.