Veste crucială pentru infrastructura din inima județului nostru. Varianta Ocolitoare Zalău Nord a trecut de un prag major, studiul de fezabilitate fiind avizat oficial de Ministerul Transporturilor. Proiectul, estimat la 139 de milioane de euro, promite să elimine definitiv traficul de tranzit din municipiu, dar și din Crișeni și Hereclean. Cu o lungime de peste 7 kilometri și lucrări complexe de artă rutieră, noua centură va lega localitățile Hereclean și Crișeni, oferind rute rapide către Jibou, Șimleu și Cehu Silvaniei. Vedem care sunt termenele asumate pentru ca acest proiect să nu mai fie unul „etern”, așa cum s-a întâmplat cu etapele anterioare.

Proiectul Varianta Ocolitoare Zalău Nord intră în linie dreaptă, marcând o nouă etapă în modernizarea radicală a infrastructurii din județul nostru. Avizarea studiului de fezabilitate este pasul decisiv pentru închiderea inelului rutier din jurul municipiului, o reușită care se datorează în mare măsură implicării constante a deputatului PNL Nicolae Lucian Bode. Acesta a fost motorul din spatele deblocării Etapei 2 a centurii, proiect aprobat și finalizat anul trecut cu sprijinul și intervenția sa directă, oferind astfel garanția că și noul tronson va urma un calendar riguros.

Noua variantă, lungă de 7,2 kilometri, va asigura conexiunea între Hereclean și Crișeni, oferind rute moderne către Jibou, Șimleu Silvaniei și Cehu Silvaniei. Este o lucrare de anvergură, estimată la 139 de milioane de euro, finanțată din fonduri europene prin Programul Transport. Proiectul tehnic va fi gata până la finalul acestui an, urmând ca în 2027 să fie lansată licitația de execuție, cu un termen de finalizare de 24 de luni.

Din punct de vedere tehnic, centura va include 6 poduri, pasaje și viaducte, printre care un pod peste Valea Zalăului și un pasaj pe sub calea ferată în zona Hereclean. La Crișeni va fi amenajat un sens giratoriu modern și va fi relocat drumul național DN 1H pe o distanță de 1,5 km. De asemenea, la intersecția cu DN 1F va fi construit un pasaj rutier și un sens giratoriu, iar pentru siguranța traficului greu, pe sectoarele cu rampă de peste 4% va fi adăugată o bandă suplimentară pentru vehicule lente.

Așa cum a subliniat deputatul PNL Nicolae Lucian Bode, fost ministru al Transporturilor, experiența proiectelor anterioare a arătat că monitorizarea permanentă este cheia succesului. Prin acest nou obiectiv, traficul de tranzit va ocoli aproape total zonele locuite, aducând liniște și aer curat în Zalău, Crișeni și Hereclean. Este o investiție care nu doar aerisește orașul, ci pune Sălajul pe harta județelor cu o infrastructură rutieră de nivel european.

În definitiv, fiecare astfel de investiție atrasă în Sălaj reprezintă mai mult decât un simplu proiect de infrastructură; este un motor esențial de dezvoltare care crește valoarea comunităților noastre, atrage noi oportunități economice și consolidează drumul județului către un viitor modern și prosper.