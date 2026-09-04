Pregătiri intense și controale de amploare în școlile din Sălaj înainte de sunetul clopoțelului. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a verificat zeci de unități de învățământ din județ. Colonelul Ionuț Sabău a transmis în conferința de presă la 44 de clădiri școlare funcționează în prezent fără autorizație de securitate la incendiu.

Siguranța elevilor și a cadrelor didactice rămân o prioritate absolută odată cu începerea noului an școlar. Reprezentanții ISU „Porolissum” Sălaj au intensificat acțiunile preventive în toate unitățile de învățământ din județ pentru asigurarea unui climat de protecție maximă. Până la această dată, cadrele inspectoratului au desfășurat nu mai puțin de 80 de controale riguroase în școlile și grădinițele din mediul urban și rural. Aceste inspecții au vizat verificarea sistemelor de alarmare, remedierea deficiențelor tehnice și instruirea personalului auxiliar. Pentru ca tinerii să știe cum să reacționeze în caz de pericol, pompieri au organizat deja 103 instruiri pe linia apărării împotriva incendiilor și primului ajutor, dar și 94 de exerciții practice de evacuare în caz de cutremur sau incendiu.

O problemă extrem de importantă adusă în discuție de conducere ISU este procesul de avizare și autorizare a clădirilor școlare. Legislația în vigoare obligă obținerea acestor documente înainte de punerea în funcțiune a spațiilor modernizate sau modificate. Potrivit evidențelor oficiale prezentate în cadrul conferinței de presă, în județul Sălaj funcționează în total 374 de clădiri în destinație de învățământ, de școli și grădinițe, până la internate, cantine și săli de sport. Situația defalcată arată o realitate mixtă pe teren. Un număr de 113 clădiri dețin deja autorizația de securitate la incendiu, în timp ce 217 imobile din județ nu necesită obținerea acestui act conform legii, fiind construcții vechi neschimbate. Îngrijorarea majoră vine însă din faptul că 44 de clădiri funcționează fără autorizație de securitate la incendiu. Toate fac parte din rețeaua publică.

Pompierii dau asigurări că monitorizează atent situația acestor obiective. Dialogul constant cu primăriile și conducerile școlilor este esențial pentru ca toate proiectele de investiții și modernizare aflate în derulare să se finalizeze rapid, eliminând orice risc pentru copii.