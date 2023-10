Elevii şi preşcolari nu au făcut cursuri joi, 5 octombrie 2023, fiind zi liberă. Pentru cadrele didactice aceasta este zi liberă cuprinsă în contractul colectiv de muncă.

Data de 5 octombrie marchează în fiecare an Ziua Internațională a profesorului și Ziua Internațională a Educației. Cu această ocazie, elevii şi preşcolari nu au participat la cursuri joi, 5 octombrie 2023, iar pentru cadrele didactice aceasta este zi liberă cuprinsă în contractul colectiv de muncă.

Mai exact, măsura este menționată la Art. 3 din Ordinul privind structura anului școlar 2023-2024. Acesta prevede că “în ziua de 5 octombrie – Ziua Internațională a Educației și în zilele nelucrătoare / de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri”.

Ziua liberă pentru profesori și elevi este cu trei săptămâni și două zile înaintea primei vacanțe a anului școlar în curs, structurat pe module de învățare. Este vorba despre vacanța programată pentru intervalul 28 octombrie – 5 noiembrie.

Desemnată de UNESCO, Ziua Educației marchează semnarea, în 1966, a “Recomandării Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind statutul profesorilor”. Această recomandare, alături de cea “privind învăţământul superior” din 1997, constituie principalul cadru de referinţă pentru abordarea drepturilor şi responsabilităţilor cadrelor didactice la scară globală.

În ţara noastră, Ziua Mondială a Educaţiei este marcată distinct de Ziua Învăţătorului (5 iunie) începând cu anul 2013 şi a fost introdusă în structura anului şcolar 2013-2014, conform unei decizii luate, la 3 iunie 2013, de ministrul de atunci al Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, şi de cei doi lideri ai sindicatelor din învăţământul preuniversitar, Simion Hăncescu (Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ) şi Marius Nistor (Federaţia Sindicatelor din Educaţie “Spiru Haret”).

Școala a început în 11 septembrie, și are 36 de săptămâni de cursuri, cu câteva excepții.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024, iar pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la primul punct, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;

Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.