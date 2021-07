Angajatele care, pentru a ramane insarcinate, sunt nevoite sa apeleze la fertilizarea in vitro au posibilitatea de a cere pana la trei zile de concediu de odihna platit, in care sa-si concentreze atentia exclusiv pe procedura medicala urmata. Pentru a putea beneficia de concediul de odihna suplimentar, salariatele trebuie sa depuna la angajator o cerere si un document eliberat de medicul specialist.

Concediul destinat salariatelor care urmeaza proceduri de fertilizare in vitro are o durata de trei zile. Aceste zile libere reprezinta, de fapt, un concediu de odihnă suplimentar.

“Salariatele care urmează o procedura de fertilizare «in vitro» beneficiaza anual de un concediu de odihna suplimentar, platit, de trei zile”,precizeaza textul OUG care a modificat Codul Muncii. Asadar, fiind vorba de un concediu de odihna suplimentar, cele trei zile libere platite nu se vor scadea din concediul de odihna la care au dreptul anual salariatele, ci se vor adauga la acesta. Altfel spus, concediul de odihna anual al salariatelor care urmeaza proceduri de fertilizare in vitro se va majora cu trei zile.

Potrivit textului actului normativ, salariata primeste o zi liberă in ziua efectuarii punctiei ovariene si alte doua zile incepand din ziua efectuarii embriotransferului.

Pentru a putea beneficia de concediul de odihna suplimentar, salariatele trebuie sa depuna la angajator o cerere si un document eliberat de medicul specialist care efectueaza procedura de fertilizare in vitro, respectiv o scrisoare medicala.

Masura acordarii unui concediu de odihna suplimentar femeilor ce urmează proceduri de fertilizare in vitro are rolul de a încuraja cresterea natalitatii in România.