Postul Nașterii Domnului este considerat unul dintre cele mai blânde din calendarul creștin-ortodox. Deși durează 40 de zile și presupune renunțarea la produsele de origine animală, rânduielile bisericești prevăd mai multe zile în care credincioșii au dezlegarea la pește, ulei și vin.

Postul Crăciunului, cu o durată de 40 de zile, este o perioadă de pregătire spirituală pentru întâmpinarea Nașterii Domnului, având o rânduială uniformă de 6 săptămâni stabilă încă din anul 1166, la Sinodul de la Constantinopol. Din punct de vedere alimentar, postul presupune renunțarea la carne, lactate și ouă, alimentația fiind bazată pe legume, fructe, cereale, semințe și nuci.

Totuși, rânduiala bisericească aduce și o serie de excepții, stabilitate în funcție de marile sărbători și de zilele săptămânii. În Postul Crăciunului, calendarul ortodox cuprinde 14 zile cu dezlegare la pește, repartizate în lunile noiembrie și decembrie. Prima dezlegare are loc pe 21 noiembrie, de sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Vovidenia. În luna noiembrie, consumul de pește mai este permis pe 22, 23, 28, 29 și 30 noiembrie. În decembrie, credincioșii au dezlegare pe 1, 3, 5, 6, 7, 12 și 13 decembrie, ultima zi permisă fiind 19 decembrie, chiar înaintea perioadei mai aspre din preajma sărbătorii.

Pe lângă aceste date, restricțiile diferă în funcție de ziua săptămânii. Lunea, miercurea și vinerea se recomandă o alimentație mai strictă, fără untdelemn, în timp ce marțea, joia, sâmbăta și duminica există dezlegare la ulei și vin.

Reprezentanții Bisericii subliniază însă că postul nu este doar o simplă dietă sau o restricție culinară. Este un exercițiu de înfrânare și pregătire sufletească, în care rugăciunea, participarea la slujbe, spovedania și împărțirea cu cei din jur rămân esențiale.