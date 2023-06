Solstițiul de vară reprezintă începutul verii astronomice în emisfera nordică. Este și cea mai lungă zi din an, legată de axa de rotație a Pământului, având o înclinare de 23.5 grade, în timpul orbitei în jurul Soarelui.

Solstiul de vara 2023 este în data de 21 iunie. Este prima zi de vara astronomica, momentul în care soarele se afla la cea mai înaltă poziție pe cer. Pentru cei din Emisfera Nordica va fi cea mai lungă zi din an. Ziua Soarelui, sau solstițiul de vară, este ziua în care există o aliniere perfectă a axei Pământului pe direcția Soarelui. Denumirea este explicată prin sintagma „soarele stă”, moment în care are loc schimbarea gradientului mișcării Soarelui. De asemenea, cuvântul are etimologie dublă. Provine din latinescul „solstitium”, care înseamnă „solstițiu”, și din franțuzescul „solstice”.

Dar solstiul de vara este mai mult decât o schimbare a sezonului. Dincolo de semnificațiile astronomice, solstiul de vara are o mulțime de semnificații spirituale.

În esență, solstiul de vara onorează lumina Soarelui. Solstiul de vara este o celebrare a întoarcerii luminii. Lumina se află în fiecare dintre noi. Este lumina lui Christos, este lumina conștienței, este lumina divină. Este triumful luminii asupra întunericului.

Soarele strălucitor și noaptea întunecată influențează glanda pineală (sediul conștiinței, sediul sufletului). Când Soarele este strălucitor, glanda pineală susține fluxul forței vitale. Când se lasă noaptea, glanda pineală ajută la trezirea stării noastre de vis, stârnind imaginația, darurile clarviziunii, experiențele paranormale.

Solstiul de vara este despre natura, dar este și despre relația pe care o ai cu tine însuți. Este un moment special în care să te gândești mai mult la sufletul tău. Cu atât mai mult cu Chiron, vindecătorul rănit, se află prin preajmă, într-o zodie a acțiunii – Berbec. Nu mai sta prea mult pe gânduri și analizează-ți greșelile trecutului pentru a-ți vindeca rănile. Așa cum solstiul este începutul oficial al verii, poate fi și pentru tine un nou început. Ce ai făcut până acum și ce urmează să faci. Ce capitol nou se deschide în viața ta? Setează-ți intențiile pentru viitor.

Solstiul de vara este și o oportunitate de a lua o pauză. De a te uita în spate să vezi ce ai creat până acum. De obicei, primăvara este perioada în care pământul se lucrează și se însămânțează, iar vara aștepți să culegi roadele. Un alt simbol al solstiului de vara este focul – ca parte a celebrării luminii. Încă din vremuri antice, cu prilejul solstiului de vara se aprind focuri pe parcursul zilei pentru a aduce un omagiu Soarelui.