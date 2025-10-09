Cu prilejul Zilei Internaționale a Educației, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Biroului pentru Protecția Animalelor Sălaj, Serviciului Rutier și Serviciului pentru Acțiuni Speciale, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj și militari ai Centrului Militar Județean Sălaj – Biroul de Informare și Recrutare, au participat la o activitate desfășurată la Liceul Sportiv „Avram Iancu” din municipiul Zalău.

În baza parteneriatului dintre instituțiile de ordine publică și unitățile de învățământ, în vederea promovării unui climat de siguranță în școli și în comunitate, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Biroului pentru Protecția Animalelor Sălaj, Serviciului Rutier și Serviciului pentru Acțiuni Speciale, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj și militari ai Centrului Militar Județean Sălaj – Biroul de Informare și Recrutare, au participat la o activitate desfășurată la Liceul Sportiv „Avram Iancu” din municipiul Zalău, cu prilejul Zilei Internaționale a Educației.

La eveniment au participat elevi, cadre didactice și reprezentanți ai instituțiilor partenere, scopul principal fiind promovarea importanței educației în formarea unei generații responsabile, implicate în dezvoltarea comunității.

În cadrul activității desfășurate au fost prezentate mijloacele și echipamentele folosite de polițiști, jandarmi și militari în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, iar participanții au avut ocazia să afle mai multe despre profesia de polițist, provocările și satisfacțiile pe care aceasta le oferă.

Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj ne-a transmis informațiile asupra activității desfășurate, însoțite de imagini.