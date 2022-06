În fiecare an, în data de 26 iunie, Biroul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate coordonează campania globală demarcare a Zilei internațională împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri în scopul de atrage un semnal de alarmă şi a determina factorii de decizie implicaţi să acţioneze eficient pentrua ajuta la creșterea gradului de conștientizare cu privire la problematica consumului de droguri.

Pentru marcarea, la nivel național, a Zilei Internaționale împotriva Consumului și Traficului Ilicit de Droguri – 26 iunie 2022, Agenția Națională Antidrog, în calitatea sa de coordonator naţional al politicilor publice în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri, se alătură şi în acest an campaniei Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), prin organizarea de activităţi de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele nocive ale consumului de substanţe interzise.

În acest an, UNODC a propus tema „Grijă în criză”, abordând provocările transnaționale legate de droguri, care decurg din situațiile de criză. Ca în fiecare an, Agenția Națională Antidrog se alătură organismelor internaționale militând pentru protejarea dreptului la sănătate pentru cei mai vulnerabili, inclusiv pentru copii și tineri, pentru persoanele care consumă droguri și pentru persoanele care au nevoie de servicii deasistență integrată în adicții. Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj a fost și va fi prezent în această perioadă în comunitate, desfășurând la nivel județean activități de prevenire a consumului de droguri, împreună cu colegii de la Biroul Siguranță Școlară și Serviciul Rutierdin cadrul IPJ Sălaj derulând activități în liceele tehnologice Voievodul Gelu, Mihai – Viteazul și Colegiul Tehnic API din Zalău, dar și la Liceul Tehnologic „Cserey-Goga” Crasna. În parteneriat cu Biblioteca Județeană I.S. Bădescu, la secția ” Tineri și adulți” este organizată o expoziție cu lucrări de pictură și grafică realizate de către elevi în cadrul proiectelor de prevenire.

De asemenea, pentru persoanele care se confruntă cu probleme legate de consumul dedroguri, dar și pentru familiile acestora, Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Sălaj oferă în permanență gratuit și confidențial servicii de informare și asistență.