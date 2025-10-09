În fiecare an, la data de 13 octombrie, este marcată Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre, o zi dedicată creșterii gradului de conștientizare privind importanța prevenirii și reducerii efectelor dezastrelor naturale sau provocate de om.
Fantasia – când muzica prinde viață prin culoare și imaginație
Într-o lume în care animația era privită doar ca divertisment pentru copii, Walt Disney a îndrăznit să viseze mai departe....Citește mai mult
Faci un comentariu sau dai un răspuns?