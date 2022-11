Ziua Mondială a Diabetului are loc în fiecare an în data de 14 noiembrie, la inițiativa Federației Internaționale de Diabet , cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății. Această zi este marcată la nivel internațional de toate asociațiile membre ale Federației Internaționale de Diabet, atât de furnizorii de servicii de sănătate, cât și de persoanele afectate de diabet, fiind cea mai mare campanie mondială de informare asupra diabetului.

Dacă analizăm ratele de prevalență a diabetului zaharat la nivel mondial, se poate observa că aceasta a devenit o problemă importantă de sănătate publică, deoarece diabetul este în prezent printre primele patru boli ucigase din lume.

Ziua Mondială a Diabetului are ca scop oferirea unei mai bune informări persoanelor care suferă de diabet, reprezentând și o manieră de implicare și de informare a publicului, în general – cei care au persoane apropiate care suferă de această boală, publicul larg, profesioniștii din domeniul sănătății și autoritățile publice.

Data de 14 noiembrie a fost aleasă pentru a-l omagia pe unul din cei doi premianţi Nobel creditaţi cu descoperirea insulinei, fiziologul şi farmacologul canadian Frederick Banting, cel care a studiat secreţia internă a pancreasului şi a introdus insulina în terapie, în 1922. Dar, insulina a fost descoperită în 1921 de doctoral român Nicolae Paulescu şi a însemnat salvarea unui număr impresionant de vieţi omeneşti în ultima suta de ani.

Iată , așadar, că anul acesta se împlinesc 100 de ani de când insulin a fost introdusă în terapie. Conform datelor furnizate de către Federația Internațională de Diabet , în fiecare an, peste 4,5 milioane de persoane mor din cauza diabetului zaharat (1 deces la 7 secunde ) și zeci de milioane suferă de complicații care le amenință viața, precum bolile cardio-vasculare, insuficiența renală, boli neurologice, orbire și amputare.

Unul din doi adulti cu diabet este nediagnosticat, astfel ca multi pacienti neglijeaza boala, iar in momentul diagnosticului complicatiile sunt deja instalate. Totusi, se estimeaza ca mai mult de jumatate dintre cazurile de diabet zaharat tip 2 pot fi prevenite prin adoptarea unui stil de viata sanatos.

Primele mentiuni despre diabet sunt cunoscute din papirusul Ebers, scris în Egiptul antic, în jurul anului 1500 înaintea erei noastre, cuprinzând 877 de secțiuni, în care sunt prescrise tratamente pentru numeroase boli. Medicul egiptean Hesy-ra din timpul celei de-a Treia Dinastii Egiptene, a scris, pe la 1550 I.Hr., ca diabetul provoaca “topirea” organismului si ca urina acestor pacienti atragea furnicile, datorita continutului crescut de zaharuri .

In 1921 a fost descoperita insulina, folosita in tratament incepand cu anul 1922, iar in 1923 a inceput utilizarea metforminului.

Preventia presupune un stil de viata adecvat, cuprinzand o alimentatie sanatoasa, un orar de mese echilibrat, mentinerea unei greutati cat mai apropiate de cea ideala, evitarea fumatului, orar de somn adecvat, activitate fizica, managementul stresului. Fiecare mica modificare in bine facuta in stilul de viata are efecte mari in preventia diabetului. Astfel, mersul pe jos in ritm alert 30 de minute zilnic poate reduce riscul de diabet zaharat tip 2 cu 35-40 %.

Diagnosticul precoce necesita evaluari periodice, la un interval mai scurt in cazul celor cu risc (in special suprapondere, factori genetici, varsta peste 40-45 de ani). Din pacate si diabetul zaharat tip 2 la copil si adultul tanar este in continua crestere, existand riscul sa devina o problema globala de sanatate publica.