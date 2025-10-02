Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este sărbătorită în fiecare an în data de 1 octombrie, începând din anul 1991. În comuna Meseșenii de Jos, această zi a fost marcată într-un mod inedit, sărbătoarea implicând întreg personalul Primăriei Meseșenii de Jos.

Ziua de 1 octombrie, zi în care începând cu anul 1991 celebrăm senectutea, a fost marcată într-un mod cu totul aparte în comuna Meseșenii de Jos din județul Sălaj. Primarul comunei, Sandu Prodan, aflat la primul mandat de edil al acesteia, a venit cu o inițiativă în premieră pentru comunitate.