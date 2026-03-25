Poliția Română împlinește 204 ani de atestare documentară, iar în municipiul Zalău evenimentul a fost marcat printr-o expoziție impresionantă pe Platoul de Marmură. Sute de cetățeni, în special copii, au venit să îi descopere pe oamenii legii dincolo de uniformă. Sărbătoarea a fost un bun prilej pentru consolidarea relației dintre polițiști și comunitate, într-o zi dedicată transparenței și siguranței publice.

Atmosferă de sărbătoare astăzi, în centrul municipiului Zalău. Platoul de Marmură s-a transformat într-o veritabilă bază de operațiuni, unde structurile Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj și-au prezentat tehnica din dotare.

Cei mai entuziasmați au fost copiii, care au avut ocazia să urce în autospecialele folosite în misiuni, să pornească sirenele și să vadă de aproape echipamentele operative. De la dotările trupelor de intervenție rapidă, până la instrumentele folosite de criminaliști sau polițiștii de la rutieră, nimic nu a rămas neexplorat de vizitatori.Dincolo de spectacolul tehnicii, evenimentul a vizat deschiderea către cetățeni. Polițiștii au explicat rolul și responsabilitățile pe care le au în viața de zi cu zi a orașului, promovând o imagine bazată pe încredere și cooperare. Ziua Poliției Române rămâne, astfel, un moment simbolic de apropiere între cei care veghează la ordinea publică și comunitatea pe care o servesc.

Prin acest eveniment, oamenii legii au reafirmat faptul că, dincolo de echipamente și dotări moderne, prioritatea lor rămâne siguranța fiecărui cetățean, confirmând angajamentul de a fi un partener de încredere aflat permanent în serviciul comunității.