Nu există puncte negre pe șoselele din județul Sălaj, însă polițiștii au identificat mai multe zone cu risc crescut de producere a accidentelor rutiere grave. Întrebat despre această provocare din trafic, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, chestorul Marius-Anton Stupar, a explicat diferența tehnică dintre cele două noțiuni și a anunțat măsuri sporite de monitorizare pentru protejarea șoferilor și pietonilor.

Accidentele grave de circulație rămân una dintre cele mai mari provocări pentru Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, mai ales în condițiile în care bilanțul pe primele 6 luni a arătat o ușoară creștere a acestor evenimente tragice. Întrebat direct despre sectoarele de drum cele mai periculoase din județ și despre existența așa-numitelor „puncte negre”, șeful poliției sălăjene a oferit clarificări importante. Chestorul Marius-Anton Stupar a explicat că, din punct de vedere tehnic și statistic, pe raza județului Sălaj nu au fost identificate puncte negre în acest an. Pentru ca un sector de drum să fie clasificat ca punct negru, acesta trebuie să îndeplinească criterii stricte privind numărul de tragedii și frecvența lor pe o distanță foarte scurtă.

Chiar dacă termenul de punct negru nu se aplică pe șoselele noastre, realitatea din trafic îi obligă pe oamenii legii să rămână în alertă maximă. Analizele realizate de Serviciul Rutier au scos la iveală, în schimb, numeroase zone cu risc crescut de producere a accidentelor. Aceste zone sunt sectoare de drumuri naționale sau județene unde valorile de trafic sunt uriașe, iar indisciplina la volan se transformă rapid în tragedie. Principalele cauze care duc la evenimente grave pe aceste tronsoane periculoase rămân neacordarea priorității de trecere, viteza neadaptată la condițiile de drum și neasigurarea șoferilor la schimbarea direcției de mers.

Pentru a contracara acest fenomen și pentru a reduce riscul rutier, conducerea Inspectoratului a dispus o reconfigurare a dispozitivelor de control. Polițiștii rutieri vor fi prezenți masiv pe aceste tronsoane cu risc crescut, în special în intervalele orare în care traficul atinge cote maxime. Prezența activă a echipajelor, dotate cu aparate radar și sisteme de testare pentru alcool sau substanțe psihoactive, are ca scop descurajarea comportamentelor agresive la volan. Reprezentanții poliției fac din nou un apel la responsabilitate și le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele de viteză și să ruleze cu prudență maximă în aceste zone intens monitorizate.