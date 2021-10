Licența audiovizuală pentru Salajeanul INFO este deținută de SC MEDIADIFF

PRODUCT SRL, având sediul social în loc.Aghireș nr.2/B, jud.Sălaj,

reprezentată legal prin Coța Andra Mihaela, unic asociat.

Conducerea societății este asigurată de Coța Gabriela-director și responsabil

editorial.

Putem fi contactați la adresa de mail m edi adi f f p r oduct @gm ai l .com

Programele emise sunt reglementate și supravegheate de Consiliul Național al

Audiovizualului.

COD DE CONDUITA

SALAJEANUL INFO

1. STANDARDE EDITORIALE

SALAJEANUL Info va asigura standarde editoriale care să contribuie la ridicarea nivelului de educație media al publicului și nu va promova practicile editoriale care sacrifică performanța editorială în favoarea compromisului cu soluții editoriale care conduc la coborârea nivelui de civilizație mediatică a publicului.

2. PROMOVAREA ÎNȚELEGERII CORECTE A LEGISLAȚIEI

Salajeanul Info va acorda atenție, în măsura posibilului, promovării înțelegerii corecte a legislației din domeniul audiovizual sau din alte domenii și pentru eliminarea abuzurilor generate de neclarități legislative sau interpretări eronate ale reglementărilor, inclusiv prin indicarea și relevarea în fața autorităților și a publicului a temelor și soluțiilor reglementative controversabile.

In acest sens se va avea în vedere şi responsabilizarea celor implicați în realizarea programelor în sensul evaluării critice a efectelor ce rezultă din difuzarea programelor, atât sub aspect legal cât și sub aspecte nereglementate, dar semnificative în raport cu drepturile și interesele altora.

3. INFORMAREA CORECTĂ

Deoarece difuzează în principal ştiri şi programe informative, Salajeanul Info se va comporta în spiritul unei agentii socio-economice speciale ale căror obiective antreprenoriale trebuie sa fie configurate pentru întrunirea condiţiilor de furnizare a accesului la un drept fundamental, dreptul publicului la informare (Rezoluţia Consiliului Europei 1003/93 referitoare la etica jurnalistică)

Informatiile nu ar trebui să fie tratate ca o marfă, ci ca necesare pentru a satisface un drept fundamental al cetațeanului. În acest sens, nu ar trebui să se exploateze nici calitatea si nici continutul știrilor sau opiniilor strict pentru a mări audienţa ori veniturile obtinute din publicitate, ci pentru a satisface în mod optim dreptul la informare, beneficiile în audienţă şi venituri, care sunt necesare şi legitime în cazul radiodifuzorilor privaţi, ca suport al întregii lor activităţi, urmând a rezulta din excelenţa indeplinirii acestei misiuni publice. (Rez COE 1003/93)

In sensul valorilor promovate de CEDO, libertatea de exprimare nu se exercită numai pentru a difuza informaţii sau idei care sunt primite favorabil sau cu indiferenţă, ci şi în cazul celor care şochează, contrariază, sau deranjează, cazuri in care radiodifuzorii se vor asigura că difuzarea este motivată prin raţiuni de interes public. Informarea corectă include și obligația de a include aspectele cele mai semnificative pentru viața societății.

Respectul adevărului presupune şi educarea capacităţii de a-l discerne si de a-l prezenta astfel încât efectul de informare a publicului să fie maxim.

4. RESPONSABILITATEA EDITORIALĂ

Responsabilitatea editorială aparține Salajeanul INFO în calitatea sa de societate comercială, respectiv structurii de proprietate și conducere care răspunde de acțiunile societății comerciale. Politica editorială va reflecta concepția asupra principiilor, regulilor și strategiei după care s-a structurat producția și difuzarea de conținut editorial.

5. INTERESUL PUBLIC SI PROTECTIA DREPTURILOR PERSOANEI

Vor fi respectate și protejate atât drepturile individului cât şi al publicului de a fi informat în contextul asigurarii pluralismului surselor de informare. Libertatea de exprimare este ea însăşi de interes public.

6. REPREZENTAREA VIOLENŢEI

Reprezentarea violentei in programele de televiziune va fi limitata, fiind respectate prevederile legii audiovizualului precum si prin deciziile emise de CNA in aplicarea legii. Programe care contin reprezentari ale violentei vor fi transmise in situatia in care ele nu afecteaza dezvoltarea fizica sau mentala a minorilor, dat fiind caracterul limitat al violentei in cauza sau date fiind conditiile speciale de programare a acestora si de marcare a lor cu avertizari, care, in general, exclud accesul minorilor la difuzarea lor.