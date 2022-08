Simona Halep (30 de ani, locul 6 WTA) a debutat la turneul WTA1000 de la Cincinnati cu o victorie, 6-4, 3-6, 6-3 cu rusoaica Anastasia Potapova (21 de ani, 54 WTA).

Simona a suferit din punct de vedere fizic pe parcursul meciului, iar la final s-a declarat obosită. Săptămâna trecută a devenit campioană la Toronto, triumf ce a readus-o în TOP 10 mondial.

Halep a avut nevoie de 3 seturi pentru a trece de Anastasia Potapova, jucătoare pe care a descris-o după meci drept „o luptătoare grozavă”. Simona a mulțumit publicului din Cincinnati, care a ajutat-o să treacă peste problemele medicale ce nu i-au dat pace pe parcursul meciului.

Halep a acuzat dureri la piciorul stâng și a fost tratată de fizioterapeut la un moment dat.

„Am luptat până la final. La rândul ei, este o luptătoare grozavă. A jucat foarte bine astăzi, și-a depășit limitele. A fost un meci bun. Am fost puțin obosită, dar de fiecare dată când câștigi este frumos.

Întrebată cum a reușit să se conecteze la jocul de astăzi având în vedere că vine după un turneu lung la Toronto, pe care l-a câștigat duminică, Halep a răspuns:

„Nu este ușor să te concentrezi din nou deoarece consumi foarte multă energie atunci când câștigi un turneu. Sunt meciuri multe, dificile, dar am vrut să vin aici și să lupt. Fiecare meci este important. Am dat tot ce am avut”.

Iar despre revenirea în TOP 10, a spus că „mă voi bucura de ce se întâmplă acum, dar sunt prea obosită să mă gândesc ce urmează. Voi aborda fiecare meci în parte și voi vedea cât de departe pot ajunge”.