Cea mai populara competitie de fotbal din Romania, ajunge in turul 5, in ciuda pandemiei. In 28 noiembrie de la 13,30 au loc jocurile:

Farul Constanta- Academica Clinceni

Dinamo Buc- Viitorul Constanta

Turris Turnu Magurele – Sepsi Sf Gheorghe

Gloria Buzau- FCSB Buc.

Husana Husi – U Cluj

Chindia Targoviste – Hermannstadt Sibiu

Politehnica Iasi- CFR Cluj

Voluntari- Gaz Metan Medias

Ceahlaul Piatra Neamt- Petrolul Ploiesti

Concordia Chiajna- FC Botosani

Ripensia Tim. – Astra Giurgiu

Progresul Spartac Buc. – Universitatea Craiova

Pandurii Tg. Jiu- Campionii FC Arges

CSC Sanmartin- Dunarea Calarasi

U Craiova 1948- ASU Poli Timisoara

Cszikszereda Miecurea Ciuc – UTA Arad .