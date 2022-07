Prima ediție a competiției L’Étape România by Tour de France, ce se va desfășura pe 28 august în București, anunță cele trei rute dezvoltate de specialiști, pentru toate categoriile de concurenți: The Race – 85 km, The Ride – 42 km și City Adventure – 14 km.

Acestea vor trece prin punctele emblematice ale Bucureștiului și vor provoca și cicliștii amatori, nu doar pe cei de performanță. Spre deosebire de clasicul Tour de France, L’Étape este destinată atât cicliștilor cu experiență, cât și amatorilor veniți din țară sau din străinătate.

Traseele pe care le pot urma concurenții sunt:

Cursa CITY ADVENTURE, care are 14 km și este destinată tuturor amatorilor, dar și copiilor de peste 10 ani care aleg această provocare istorică. Participanții vor lua startul din fața Palatului Parlamentului și vor trece pe lângă repere ale orașului precum Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal.

Al doilea traseu ca amploare este THE RIDE, are 42 de km și este alcătuit dintr-o singură buclă, cu startul din imediata vecinătate a Palatului Parlamentului. Ruta trece prin puncte importante și locuri emblematice din capitală, precum Bd. Unirii, Arena Națională, Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal, Ateneul Român, Palatul Victoria, Arcul de Triumf, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Cel mai lung traseu este THE RACE, care are 85 de km și este alcătuit din 2 bucle THE RIDE.

Câștigătorii fiecărei curse (masculin/feminin), vor primi celebrul tricou galben, ca recunoaștere pentru performanța realizată.

Conceptul L’Étape Championship oferă posibilitatea primilor 3 clasați la general (masculin/feminin) în cursa THE RACE să se califice automat și să primească înregistrare gratuită pentru L’Étape du Tour în Franța.