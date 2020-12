Dupa o evolutie necorespunzatoare in prima repriza a meciului cu Polonia oglindita si in scorul nefavorabil 11-15 , handbalistele romance au terminat victorioase gratie unei evolutii de exceptie in repriza a doua. Dupa al doilea joc, handbalistele au demonstrat ca se poate si asteptarile pot fi rasplatite.

Conduse cu 15-11 la pauza handbalistele romance au revenit senzational in repriza a doua facand un cadou romanilor de Mos Niculae. Aproape 45 de minute, dupa cum am putut vedea pe ecrane ,romancele au alergat in cautarea egalarii. Odata ce au egalat in min 45 ele nu au mai cedat pana la final initiativa. Inainte de pauza, din 7 m, Neagu a marcat cel mai spectaculos gol de la EURO 2020, mingea atingand 129 de km pe ora.

Romania – Polonia 28-24 (11-15).

Romania-Dedu, Dumanska, Buceschi1, Iuganu2, Dinca3, Dindiligan,Laslo6,Neagu8, Ostase6, Polocoser, Popa2, Savu, Seraficeanu, Subtirica. Antrenor Burcea Bogdan.

Polonia – Drabik , Gawlik, Gega3, Gorna , Grzyb2, Kochaniack1 , Labuda5, Nocun1 , Nosek2, Placzek, Rosiak7, Roszak, Zich2, Swierzehska, Szarawaga1, Woloszyk. Antrenor Arne Senstad.

Victoria romancelor asigura practic calificarea in grupele principale.

Rezultate de pana acum in gr. D si clasamentul

1.Norvegia 4puncte, goluri 77-45, cu Polonia 32-22,cu Germania 42-23.

2.Romania 2 p, golaveraj 47-46, cu Germania 19-22, cu Polonia 28-24.

3.Germania 2p, golaveraj 45-61, cu Romania 22-19, cu Norvegia 23-42.

4.Polonia 0p, golaveraj 46-63, cu Norvegia 22-35, cu Romania 24-28.